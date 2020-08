Château-la-Vallière : "Une vision apocalyptique", les habitants ramassent des milliers de poissons morts

Depuis samedi 15 août, des milliers de poissons morts arrivent sur les berges et sur la plage du lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière. Une surmortalité dont on suppose qu'elle est due au climat et qui inquiète beaucoup les habitants qui se mobilisent pour ramasser les poissons.

Depuis samedi 15 août, les Tourangeaux qui vivent à côté du lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière sont inquiets. Des milliers de poissons morts arrivent sur les berges et la plage. Des poissons que les habitants viennent ramasser avec les moyens du bord. Les pompiers se sont aussi rendus sur place pour récupérer les animaux.

Selon la mairie, ce triste phénomène serait sans doute le résultat de la canicule, de la sécheresse et des fortes variations de températures mais aussi des orages qui ont frappé la commune en fin de semaine dernière. Des prélèvement ont été réalisés ce lundi 17 aout pour en savoir plus sur les causes de cette surmortalité. En attendant Sylvie et Claude, 75 et 76 ans, qui ont leur maison juste au bord du lac, ont le moral au plus bas.

Les habitants de Château-la-Vallière se mobilisent pour nettoyer le lac - Sylvie Martineau

"Samedi matin un voisin nous a appelé en nous disant qu'il y avait des milliers poissons qui étaient en train de mourir, et certains déjà morts. Nous nous sommes rendus sur les lieux et on s'est mis à ramasser des poissons sur tout le lac durant jusqu'à 14 heures" raconte Sylvie. Les habitants ramassent des bennes et des brouettes entières, près de deux tonnes de poissons en tout, selon elle.

"On est très choqués, on ne sait pas pourquoi et ça continue" Sylvie, une habitante de Château-la-Vallière.

Même angoisse pour Claude son compagnon. "A la première vue des choses samedi matin, pour moi c'était une vision apocalyptique. En voyant tout ce gâchis je me suis dit : "ce n'est pas possible, c'est la fin du monde !" Il y avait des sandres qui faisaient presque un mètre de long, des silures qui faisaient plus de deux mètres !" détaille le retraité stupéfait.

Solidarité des habitants et des pêcheurs

Ce pêcheur, comme Sylvie et "une trentaine de riverains, y compris des enfants" se mettent à nettoyer le lac. "On a employé tous les moyens disponibles : les pédalos qui étaient sur la plage ou encore les bateaux de la commune" poursuit Claude.

Tous les moyens sont utilisés pour nettoyer le lac et sauver les poissons encore vivants - Sylvie Martineau

Mais ce n'est pas fini selon eux car des poissons morts continuent de remonter à la surface et d'arriver sur les bords du lac. "Pour tout nettoyer, ça va demander encore quelques jours" s'inquiète Claude, très ému.

Une situation d'autant plus difficile à vivre pour eux que c'est dans ce même lac qu'un petit garçon de 6 ans a été retrouvé mort noyé le 27 juillet.

Le lac était aussi interdit à la baignade depuis plusieurs jours à cause d'une prolifération de cyanobactéries.