Château-Renault : soixante salariés en grève à l'IME de La Boisnière

Une soixantaine de salariés de l'Institut médico-éducatif de La Boisnière à Château-Renault sont en grève ce mardi 1er février. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées depuis deux ans avec un suivi des jeunes en situation de handicap de plus en plus compliqué à gérer.

Dans le cadre de la journée de mobilisation nationale du secteur social et médico-social, une soixantaine de salariés de l'IME de La Boisnière à Château-Renault sont en grève aujourd'hui. Les employés de cette structure qui aide pas moins de 120 enfants et adolescents handicapés, dénoncent un manque de moyen, un manque de reconnaissance et un dialogue rompu depuis deux ans avec sa direction.

Avec le manque d'effectif il y a souvent des problèmes de violences

Des faits loin d'être anodins, puisqu'ils conduiraient à un suivi approximatif des enfants dans leur apprentissage et l'accentuation de faits de violences au sein de l'établissement. Les 60 salariés grévistes sont à bout selon Rosario Munoz, éducatrice spécialisée au sein de l'IME depuis 10 ans. " On a des professionnels qui sont fatigués, qui n'ont plus envie de travailler car on ne met plus les moyens en place pour accompagner au mieux les jeunes et c'est ça qui est dommage. Avec le manque d'effectif il y a souvent des problèmes de violences avec des éducateurs qui ne sont pas formés, ce qui met en danger à la fois les éducateurs et les enfants. On arrive plus à faire correctement notre travail", insiste Rosario Munoz. Dès 9h un piquet de grève est organisé devant l'IME de Château-Renault. Objectif ouvrir le dialogue avec la direction. Les grévistes rejoindront ensuite la manifestation départementale à Tours à 14h.

Des salariés d'ADAPEI 37 et AGEVIE réclament la prime Ségur

Des membres de L'ADAPEI 37, association qui accompagne les personnes en situation de handicap en Indre-et-Loire, sont aussi en grève ce mardi 1er janvier. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées du fait d'un manque de moyens humains et financiers (suppression de postes, absences non remplacées), et une exclusion de la Prime Ségur pour la majorité des salariés ce qui créé des inégalités entre salariés. Des salariés d'AGEVIE (accueil de jour pour personnes âgées) à Joué-lès-Tours sont aussi en grève. Ils réclament aussi les 183 euros de la prime Ségur Santé. Une revalorisation de salaire valable pour l'ensemble des personnes du secteur médical public et privé mais dont certains secteurs ont été oubliés. L'ensemble des grévistes se réuniront à 14h devant l'ARS pour faire entendre leur mécontentement.