Château-Renault : des policiers municipaux bientôt armés ?

Les policiers municipaux de Château-Renault pourraient bientôt être armés ! C'est en tout cas tout le sens de la délibération qui a été votée ce mercredi soir en conseil municipal. Une demande de subvention à l'Etat a été faite, elle comprend des caméras de vidéosurveillance, et donc des armes pour les deux policiers municipaux de la commune.

Il y a des communes qui sont beaucoup plus petites que nous et dont la police municipale est armée - La maire, Brigitte Dupuis

Rien à voir avec les récents faits divers qui se sont déroulés à Château-Renault selon sa maire LR Brigitte Dupuis (il y a notamment eu un jeune homme de 24 ans tué par arme blanche début septembre). C'est selon elle une demande logique pour une ville de cette taille. "Nous allons mettre de la vidéosurveillance à partir de 2022 et dans notre notre dossier, nous en avons profité aussi pour demander à ce que notre police municipale soit armée. Cette année 2021, nous leur avons acheté des gilets pare-balles. En fait, c'est simplement donner des conditions de travail à notre police municipale qui soit plus correcte qu'elles ne l'étaient. Nous sommes une commune de 5000 habitants. Il y a des communes qui sont beaucoup plus petites que nous et dont la police municipale est armée".

Une réponse dans plusieurs mois

La demande de subvention porte sur 100.000 euros. Elle va maintenant être examinée par les services de l'Etat. La réponse n'est pas attendue avant plusieurs mois. Château-Renault a pour l'instant deux policiers municipaux, la ville en aura bientôt quatre.

Avant d'être réellement armés, ceux-ci devront bien sûr suivre une formation et passer devant un psychologue. D'autres villes d'Indre-et-Loire ont déjà armé leurs polices municipales, Chinon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire ou encore La Ville-aux-Dames.