Château-Renault : le champion de France de galette des rois invité à l'Elysée ce jeudi

Hervé Bodet est reçu ce jeudi soir à l'Elysée, avec les meilleurs artisans boulangers-pâtissiers de France. Le pâtissier de la boulangerie "les délices de Pierre", à Château-Renault, a été sacré champion de France de galette aux amandes, le 6 décembre, parmi 20 candidats. Il est très honoré par l'invitation lancée par le chef de l'État. "C'est une reconnaissance pour mon équipe et moi. Il y aura tous les autres lauréats des concours de cette année, croissants ou baguettes de tradition par exemple".

Parmi les ingrédients principaux de la galette magique d'Hervé Bodet, il y a des amandes grises et blanches, du beurre, des œufs frais, un peu de rhum et beaucoup de temps : deux à trois jours pour obtenir une consistance parfaite et un équilibre idéal entre les ingrédients. "Une galette, ça prend beaucoup de temps, surtout au niveau du feuilletage qu'il faut plier plusieurs fois et laisser reposer à chaque fois pour avoir un bon feuilleté" précise le pâtissier. Autres qualités qui ont fait la différence, "le goût de l'amande est un peu plus accentué et on a essayé de chercher un rhum un peu différent pour amener ce goût particulier".

Hervé et son second, Baptiste, ont travaillé plusieurs semaines pour élaborer cette recette. Leur patron, Olivier Grimaud, a joué les goûteurs. "On a testé à l'aveugle pour savoir quelle recette nous correspondait le mieux. C'était assez flagrant. On a gardé notre petite touche, on met un petit peu de rhum dedans". La coupe et le diplôme de champion de France de galette aux amandes trônent maintenant dans la boutique. "Les clients le savaient et ils nous ont félicité. Ils sont contents de se dire on va acheter la galette chez notre boulanger habituel mais il a aussi le prix de la meilleure galette".

Le titre de champion de France donne droit de mettre cette fève dans les galettes aux amandes des "Délices de Pierre" © Radio France

Cette distinction aura d'ailleurs très probablement des conséquences financières importantes. "Les délices de Pierre" avaient vendu environ 3.000 galettes en janvier 2022. La pâtisserie pourrait en écouler le double d'ici la fin du mois, à 3 euros la part, avec dans chacune une fève estampillée "meilleure galette aux amandes 2023".