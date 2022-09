Châteaubriant : la Foire de Béré a toujours autant de succès malgré le temps qui passe

La légende raconte qu'elle a bientôt 1.000 ans. La Foire de Béré se termine ce lundi à Châteaubriant, et présente comme chaque année des animaux d'élevage et toutes sortes de produits à la vente. Un moyen de faire de bonnes affaires, mais surtout de se promener. Reportage.

Depuis vendredi et jusqu'à ce lundi 12 septembre, la ville de Châteaubriant en Loire-Atlantique accueille comme tous les ans ou presque la célèbre foire commerciale et agricole de Béré. Nous en serions à la 972ème édition, même s'il est désormais difficile de tenir les comptes précisément tant cette foire a traversé les siècles.

C'est d'ailleurs l'une des plus vieille foire de France, où l'on trouve de tout, notamment des produits du terroir, des vêtements et des produits cosmétiques. Il est également possible de rencontrer des spécialistes de l'immobilier, des vendeurs de matériel agricole et des prestataires de loisirs.

50.000 visiteurs attendus cette année

Au total, plus de 300 exposants sont rassemblés sur huit hectares. La Foire de Béré est aussi traditionnellement une foire agricole où sont présentés différents animaux d'élevage, comme des vaches ou des chevaux. Un espace accueille aussi une fête foraine.

Un rendez-vous annuel qui traverse les années et les siècles et qui ne désemplit pas. Cette année encore, les visiteurs sont nombreux. L'an dernier, 32.000 personnes sont venues à la Foire de Béré, qui était accessible uniquement aux personnes détentrices du pass sanitaire. Cette année, et en l'absence de contraintes liées au Covid-19, les organisateurs attendent 50.000 visiteurs. Parmi ceux qui arpentent les allées, il semble y avoir deux écoles : ceux qui viennent dénicher la perle rare, et ceux qui y trouvent simplement un prétexte à la promenade.

On fonctionne au coup de cœur !

Ce dimanche à l'heure du déjeuner, la Foire est noire de monde à mesure que l'on avance dans les allées. Et certains promeneurs sont venus équipés. "J'ai pris un sac à dos, et pas pour rien ! Pour le moment, il est vide, mais lorsque je partirai, j'espère qu'il sera plein", lâche Elie avec détermination et un grand sourire.

Venu avec Marie-Paule, ils habitent tous les deux Couëron, et viennent à la Foire pour la première fois. "Ce qui est important, c'est de trouver si possible des produits du terroir. Nous avons croisé tout à l'heure des producteurs de miel. Ce sont des choses que je privilégie." --"On se promène, on regarde, et parfois on s'arrête devant quelque chose qui nous plaît ! On fonctionne au coup de cœur", résume Marie-Paule.

Un prétexte pour se promener

Il y a donc ceux qui cherchent la perle rare, et ceux comme Jacky, qui y trouvent juste un prétexte à la promenade. "C'est la sortie du dimanche matin avant la ruée de cet après-midi, explique-t-il, les bras derrière le dos et la casquette sur la tête. Il est accompagné de ses deux fils. Je pense que principalement, les gens viennent là pour se promener plus que pour acheter."

Mais la Foire de Béré est aussi un lieu de rencontres, y compris pour les jeunes ! C'est d'ailleurs là que Kévin, 19 ans, retrouve tous ses copains. "On est là pour boire un coup, voir du monde, se promener, regarder le matériel agricole et profiter du marché." La fête foraine de la foire, très peu pour lui. Il préfère regarder les tracteurs et les animaux présentés pour l'occasion.

L'entrée au site est payante : comptez 6,50 euros en plein tarif, des tarifs réduits existent pour les étudiants, les personnes sans emploi ou à mobilité réduite. Le dernier jour de la Foire de Béré 2022, c'est ce lundi 12 septembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Foire de Béré.