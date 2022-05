Châteaumeillant : Ages et Vie ouvre sa première colocation pour personnes âgées dépendantes

La première colocation pour personnes âgées dépendantes vient d'ouvrir dans le Cher, à Châteaumeillant. Il en existe déjà une dans l'Indre à Montgivray. Deux pavillons de huit chambres construits par Ages et vie. Un compromis à mi-chemin entre le domicile et l'Ehpad.

Ces résidences peuvent accueillir des personnes assez lourdement handicapées... dans une ambiance assez familiale assure son promoteur. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul colocataire à Châteaumeillant. Pas plus de 8 à 10 colocataires par maison. Cuisine, salle à manger et salon sont communs : " L'idée, c'est d'avoir un chez-soi " décrit Lucie Marrey, responsable commerciale chez âges et vie. " On travaille sur une notion plus familiale et conviviale. On y arrive par la petite taille de nos maisons. Il n'y a aucun horaire imposé, sauf pour les repas que l'on prend en commun, si on décide de manger ici. Mais rien n'empêche d'aller manger à l'extérieur si on le souhaite. "

Corinne Hamel, maîtresse de maison adjointe à la résidence de Châteaumeillant (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Les chambres sont vastes pour que la personne âgée puisse recréer en partie son univers. Robert, 86 ans, nous fait visiter son nouvel environnement : " Faites attention, j'ai mon petit chien avec moi. Si je n'avais pas pu le prendre, je ne serais pas venu. La maîtresse de maison m'a d'ailleurs promis de le garder quand je serai parti. ce sera la mascotte de la maison. Cela me rassure. J'ai amené mon canapé, ma tél, un frigo. j'ai l'impression d'être en vacances ici. "

L'espace de vie commun © Radio France - Michel Benoit

Il y a toujours au moins une auxiliaire de vie de 7H30 le matin à 20H30 : " Les colocataires ont une télé-alarme " explique Corinne Hamel, maîtresse de maison adjointe. " Et la nuit, une personne d'astreinte est à proximité. J'habite ne face et la maîtresse de maison habite juste au dessus. Les repas sont établis en fonction de ce que veulent manger les colocataires. On établit les menus pour la semaine et ils peuvent cuisiner avec nous. "

Robert, 86 ans, avec son chien, Titi, premier colocataire à Châteaumeillant © Radio France - Michel Benoit

Et tout cela pour pour un reste à charge de 1.700 euros en moyenne nationale affirme Lucie Marrey : " C'est tout compris. C'est à dire que cela prend en compte la location, les charges, l'alimentation et les prestations, le service à la personne individualisé. " Un prix, qui reste néanmoins élevé, en milieu rural où les beaucoup d'habitants ont des petites retraites