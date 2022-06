"C'est une leçon de civisme" : Châteaumeillant est reconnue ville des Justes

GUY Christian / hemis.fr / Hemis via AFP

La ville de Châteaumeillant va intégrer le réseau des Villes et villages Justes de France, ce vendredi 24 juin. La cérémonie honorifique sera présidée par Yad Vashem, le comité qui récompense les communes qui ont caché des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale.

"Cette commune a eu le privilège d'avoir en son sein des femmes et des hommes exceptionnels qui, au péril de leur vie, ont décidé de sauver, de cacher, de nourrir et de loger des personnes qui étaient coupables d'être nés de religion juive, explique François Guguenheim, vice-président du comité Yad Vashem. Ils ont pris cette responsabilité immense de risquer leur vie en répondant uniquement à leur cœur".

C'est une leçon de civisme

Châteaumeillant intègre ainsi le réseau des Villes et villages Justes de France, qui compte 141 autres communes adhérentes, notamment Saint-Amand-Montrond. "Nous avons un slogan, c'est que la mémoire a de l'avenir, poursuit le vice-président du comité. Nous comptons sur ces communes qui ont des Justes parmi les nations pour rappeler cela à la population d'aujourd'hui et de demain, et particulièrement aux jeunes générations".