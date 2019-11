Châteaumeillant : les habitants vont devoir élire un conseil municipal pour seulement trois mois

Châteaumeillant, France

Comme il manque trois conseillers municipaux (deux démissions et un décès depuis le début du mandat), il faudra élire un conseil municipal "provisoire " qui oeuvrera jusqu'aux élections municipales des 15 et 22 mars... ces nouveaux conseillers éliront un maire pour trois à quatre mois.

Le magasin Intermarché de Châteaumeillant na pas obtenu l'autorisation de déménager sur un site plus favorable, près de la rocade. © Radio France - Michel Benoit

Guy Bergerault, 76 ans, a annoncé qu'il démissionnait, en plein conseil municipal le 7 octobre dernier. Il n'a pas supporté qu'une commission nationale refuse le déménagement de l'un des supermarchés de la commune sur un site plus propice, près de la rocade... en plus du reste... : " La poste, vous n'avez aucun pouvoir, les services fiscaux, c'est la même chose, estime Guy Bergerault. Notre centre de traitement du courrier ferme et notre trésorerie est menacée. Mais la goutte d'eau, ça a été le refus par la commission nationale d'aménagement commercial d'autoriser le déménagement du magasin Intermarché. Il ne s'agissait pas d'un agrandissement, mais d'un simple déménagement. La commission départementale était d'accord à l'unanimité, tout comme les instances nationales, dans les ministères et une fois de plus, le projet a été refusé. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Je suis convaincu que ce dossier là, pour une raison que je devine, il ne fallait pas qu'il passe."

Les postiers de Châteaumeillant ont fait une grève d'une cinquantaine de jours mais n'ont pas pu éviter la fermeture du centre de traitement du courrier © Radio France - Michel Benoit

Guy Bergerault est conscient qu'il faut adapter les services publics, mais il faut, selon lui, rester cohérent et organiser la nouvelle carte en tenant compte des réalités rurales : " On a bien été aidé dans la commune dans notre projet de revitalisation centre bourg. L'état, le département, la régions nous ont très bien aidés, mais comment comprendre que d'un côté, on nous supprime les services publics. Cela n'a pas de sens. Et puis, nous, conseil municipal on avait l'impression d'avoir bien travaillé pour les habitants, et voilà qu'on nous annonce toutes ces fermetures à quelques mois de la fin de notre mandat. On pensait sortir sereinement de notre mandat, et ce n'est pas le cas."