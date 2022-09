Châteaumeillant : les restos du coeur risquent de se retrouver à la rue

Les restos du coeur de Chateaumeillant lancent donc un appel à tout propriétaire de bonne volonté qui pourrait les aider à se reloger. Il faut un local d'au moins 80 m2 et si possible gratuit. Evidemment, c'est compliqué à trouver dans cette petite ville d'un peu moins de 2.000 habitants. Les restos du coeur ont aidé 90 personnes cet été dans ce secteur. S'ils ne trouvent pas, rapidement, la campagne hivernale sera très compliquée à mener.

L'accueil dans le local actuel à Châteaumeillant © Radio France - Michel Benoit

Fin novembre au plus tard, les restos du coeur de Châteaumeillant devront avoir libéré les lieux. Une simple maison d'habitation conviendrait, suffisamment grande pour y stocker des réserves avec deux ou trois congélateurs, organiser la distribution, accueillir les bénéficiaires autour d'un café et y installer un bureau administratif : " Pour l'instant, malgré nos recherches avec le maire de la commune, on n'a rient trouvé de probant " s'inquiète Bruno Tavernier, responsable des Restos du Coeur de Châteaumeillant. " Il nous faut quelque chose de suffisamment grand avec des pièces séparées pour accueillir les bénéficiaires et abriter notre stock. Il faut que ce soit en rez-de chaussé pour entreposer nos denrées et permettre un accueil aux personnes handicapées ou aux poussettes. Il y a urgence car la campagne d'hiver va commencer début novembre et ce serait dommage de devoir s'arrêter juste après avoir commencé. Ce serait un crève-coeur pour nous et nos bénéficiaires."

Les restos du coeur de Châteaumeillant comptent sur vous © Radio France - Michel Benoit

Jusqu'à présent, les restos du coeur étaient hébergés gratuitement dans un ancien logement géré par la communauté de communes. Au pire, ils se contenteraient d'un local plus petit en attendant mieux : " Il faudrait qu'on puisse au moins trouver un endroit pour faire du stockage et un petit bureau pour continuer à faire notre tournée avec notre camion " explique Bruno Tavernier. " En plus de Châteaumeillant, on a un camion qui stationne à Préveranges au sud et à Lignières de l'autre. Ce serait une solution transitoire. Si on ne trouve rien, hélas, il faudrait qu'on cesse notre activité." Les restos du coeur de Châteaumeillant estiment que 120 personnes pourraient venir s'inscrire cet hiver. Une augmentation qu'on estime à 15 % puisque cet hiver, les factures d'énergie entreront dans le calcul des droits.