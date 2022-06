Châteaumeillant rejoint le réseau des villes Justes de France

Durant la deuxième guerre mondiale, une trentaine de familles juives ont été accueillies et cachées à Châteaumeillant. Soit 144 personnes. Parmi elles, Ida Apiloig, aujourd'hui âgée de 84 ans. Elle n'a jamais oublié et s'est battue durant près de 20 ans pour que la commune obtienne cette reconnaissance.

Le maire de Châteaumeillant, Frédéric Durant, durant son discours en début de cérémonie © Radio France - Michel Benoit

Ida est arrivée à Chateaumeillant avec ses parents à deux ans et demi en 1940. Ils seront cachés par plusieurs familles : " Pour moi, ils étaient tous justes : le boulanger, le pâtissier, le marbrier, le menuisier. C'est le photographe qui a fait une fausse carte d'identité pour mes parents. On a été hébergés dans plusieurs familles. Quand vous avez été cachée et sauvée, évidemment, vous ne pouvez oublier ces personnes qui ont pris tous ces risques. Et c'est pour ça que je me suis battue si longtemps pour que leur engagement ne soit pas oublié. Je suis une passeuse de vie."

Des enfants de l'école de Châteaumeillant ont lu des poèmes, contre l'oubli © Radio France - Michel Benoit

Et c'est pour cela qu'Ida a tenu à citer leurs noms, un par an. Un gendarme prévenait le pâtissier quand une sale besogne, autrement dit la fouille de maisons était prévue. On mettait alors les familles à l'abri. Les enfants ont lu des poèmes contre l'oubli. " Seules quatre personnes ont été arrêtées et déportées " souligne Frédéric Durant, maire de Châteaumeillant. " C'était évidemment quatre personnes de trop. Cela fait quand même 140 personnes qui ont été protégées durant cette période. Ce sont des héros discrets qui n'ont jamais réclamé aucun honneur."

Une plaque commémorative rappelle l'engagement des habitants de Châteaumeillant © Radio France - Michel Benoit

A partir de 1942, Ida a été séparée de ses parents. Sa mère " adoptive " lui avait donné une consigne terrible : " Quand tu vois ta maman dans la rue, parce qu'elle pouvait aller par exemple, à la boulangerie, elle m'avait dit, surtout tu ne vas pas vers elle. Tu restes avec moi. C'était évidemment pour ma sécurité, pour me protéger, mais pour la petite fille que j'étais, c'était quelque chose de vraiment douloureux."

Ida Apiloig, aux côtés d'un jeune ukrainien, réfugié à Châteaumeillant © Radio France - Michel Benoit

Et symboliquement la plaque commémorative a été dévoilée par une jeune Ukrainien, hébergé à Châteaumeillant. Deux-cents communes ont pu rejoindre le réseau des villages et villes Justes de France. Dans le monde, 27.921 personnes sont reconnues Justes, dont 4.150 en France.