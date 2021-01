Châteauneuf-sur-Cher : la maison France Services installée au bureau de Poste

En plus des services proposés par la Poste, deux agents sont donc à même de renseigner les usagers sur leurs démarches auprès des principales administrations (neuf au total). Deux ordinateurs sont à la disposition du public dont un dans une pièce à part pour assurer un maximum de confidentialité. Les partenaires louent un dispositif gagnant / gagnant. A commencer par le maire de Châteauneuf sur Cher qui n'était pas entièrement satisfait du fonctionnement de la maison de service au public : " J'ai eu pas mal de remarques qui me disaient, c'est bien d'avoir fait une MSAP " explique William Pelletier. " Sauf qu'il faut qu'on attende. Ce n'est pas toujours évident et vous savez que les personnes âgées notamment veulent qu'on s'occupent d'elles rapidement. La solution de la Poste nous a enlevé une sacrée épine du pied. La municipalité n'a pas eu à mettre de locaux à disposition pour maintenir un accès aux services publics."

Nathalie Brinioli, l'un des deux agents de la Poste de Châteauneuf sur Cher, en charge de la Maison France Services © Radio France - Michel Benoit

Le nouveau dispositif Maison France Services impose au moins deux personnes pour accueillir les usagers. La Poste a donc mis un agent supplémentaire depuis le mois de juin. 114 personnes ont été prises en charge l'an dernier par ces deux agents pour répondre à des questions administratives, en plus de leur travail traditionnellement accompli comme postiers. Pour cet habitant de Châteauneuf sur Cher, la formule parait intéressante : " Cela rend service aux gens, mais il faut que les postiers soient suffisamment compétents pour répondre aux problèmes qui leurs sont soumis ou qu'ils puissent obtenir la réponse rapidement. Il faut donc qu'ils soient bien formés."

Un ordinateur est installé dans une pièce réservée pour un maximum de confidentialité. © Radio France - Michel Benoit

Cette mission France Services permet de compenser la baisse d'activité dans les bureaux estime La Poste qui perçoit une aide 30.000 euros par an et par Maison France Service. Cela permet notamment de former les agents à ces missions supplémentaires : " Les agents bénéficient notamment d'une formation complémentaire de soixante-dix heures " détaille Ludovic Provost, délégué régional de La Poste. " Des heures qu'on a voulu qualifiantes et diplômantes pour délivrer un service comparable à celui des autres maisons France Services qui peuvent être implantées dans les locaux mis à disposition par exemple par les communautés de communes. Je pense que deux agents suffisent pour accomplir l'ensemble des taches dévolues. Il n'y a pas de file d'attente supplémentaire. Ces nouvelles missions permettent de faire revenir du public dans nos bureaux et c'est donc important pour nous. " La Poste porte également une maison France Service à Mehun-sur-Yèvre et en septembre, ce sera Saint-Florent-sur-Cher.