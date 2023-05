Châteauneuf-sur-Loire : Les tirailleurs sénégalais à l'honneur d'une exposition photos

Les bras croisés dans le dos, Patrick, un habitant de Châteauneuf-sur-Loire reste bouche-bée : il vient de découvrir que des tirailleurs sénégalais avaient été emprisonnés, ou sont morts dans le Loiret. "Je suis très ému, je n'en avais jamais entendu parler" avoue-t-il à demi-mot.

ⓘ Publicité

Comme lui, beaucoup des visiteurs découvrent les traces de ces troupes coloniales venus d'Afrique du Nord, de Madagascar et même d'Indochine, pour combattre dans les rangs français entre 1940 et 1945. Au moins 165 d'entres eux ont donné leur vie à Châteauneuf-sur-Loire, pour empêcher les Allemands de traverser la Loire pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une exposition inédite

Au total une cinquantaine de photos argentiques, sous cadre noir, sont exposées dans la galerie du château de Châteauneuf-sur-Loire. C'est la première fois qu'autant de photos des tirailleurs du Loiret sont ainsi réunies.

Un travail de recherche depuis 2017 en partenariat avec l’office national des anciens combattants et victimes de guerre du Loiret, le comité du Souvenir Français, des historiens, et des passionnés, comme Didier Lauret **"**J'ai vu une photo sur le site internet de la ville d'Orléans, avec deux tirailleurs et une poupée d'Hitler en feu. La légende mentionnait la poupée, mais rien sur ces deux soldats noirs. C'est là que j'ai commencé mes recherches", résume-t-il.

Plusieurs photos de tirailleurs sénégalais sur la parvis de la cathédrale d'Orléans - exposition "Les Tirailleurs de la Loire"

Les photos exposées proviennent des quatre coins de la France, et même d'Afrique. Elles ont été développées en plus grand format pour l'exposition mais sans aucune retouche.

Photographiés par les Allemands

Près de chaque cadre figure une légende, mais elle est toujours descriptive : "Des jeunes tirailleurs partagent un moment de joie" ou "Des prisonniers déblaient des décombres sous le regard indifférent d'un passant". Pas de date, pas d'auteur, "la seule chose que l'on sait, c'est que ce sont des Allemands qui ont pris les photos" explique Didier Lauret. Il s'agit de photo de propagande, ou de simples "photos souvenirs", puisque les Allemands avaient souvent des appareils photo à la main.

"Les Allemands étaient totalement fascinés, il n'avaient jamais vu de personne noire. C'est d'ailleurs pour cela que les tirailleurs sont restés prisonniers en France, dans le Loiret : parce que les allemands ne voulaient de cette « race », comme ils disaient, chez eux" enseigne Josiane Guibert, bénévole au souvenir français.

L'exposition est gratuite et en accès libre, jusqu'au 15 mai à Châteauneuf-sur-Loire.