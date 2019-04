Châteauroux : 160 jeunes sont venus au Job Dating

Châteauroux, France

C'est une première réussie pour la Mission Locale de Châteauroux. Les années précédentes, elle se donnait comme mission de trouver une première expérience de deux semaines aux jeunes de 17 ans Cette année, un nouveau dispositif est crée en faveur des majeurs fraîchement diplômés : un Job Dating pour se trouver un travail saisonnier.

La Mission Locale a agi sous la demande des jeunes mais aussi celle des entreprises et des boîtes d'intérim qui ont besoin d'effectifs pour les congés estivaux.

25 stands pour 160 jeunes

Boîtes d'interim', chaînes de fast-food, grande distribution et même la Marine Nationale qui recrute dans le Berry. Pour Eric Ploux, l'intérêt de l'opération consiste à faire découvrir le monde de l'entreprise aux jeunes, et pourquoi pas éveiller des vocations.

Les jeunes en majorité cherchent à gagner en autonomie. Ophélie, bientôt bachelière explique sa démarche : "il faut payer le permis, il faut payer ses études, ses courses... on va pas se reposer uniquement sur nos parents ! Ma mère m'a dit 't'es grande maintenant !'"

Isabelle, recruteuse à ce Job Dating castelroussin, est ravie du cru 2019 : "J'ai trouvé de bons profils, ce que je retiens, c'est qu'on a vraiment des jeunes motivés, qui ont de la volonté. Il manque juste peut-être un peu d'assurance et quelques erreurs sur le CV mais comme on est présents, on leur dit tout de suite. Il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous voir, on prend le temps de leur parler !"

Le galop d'essai semble réussi. La mission locale invite les jeunes qui n'ont pas pu venir à se rendre dans leur locaux s'ils souhaitent trouver un job d'été.

Mission locale Châteauroux : 24 rue Bourdillon, 36000 Châteauroux