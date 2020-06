Châteauroux : 300 personnes réunies pour dire stop au racisme et aux violences policières

À l'appel de plusieurs syndicats, associations et partis politiques, 300 personnes se sont rassemblées ce samedi sur la place de la République pour dénoncer les violences policières et le racisme, en écho à l'affaire George Floyd aux États-Unis .

"Black lives matter" ("Les vies des Noirs comptent"). Le slogan était toutes les pancartes. 300 personnes se sont réunies ce samedi, en fin de journée, sur la place de la République à Châteauroux, malgré la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Un rassemblement à l'initiative de plusieurs syndicats, associations, partis politiques, dont la CGT, la France insoumise, le Parti communiste, le Droit au logement ou encore le Réseau éducation sans frontières.

Une manifestation pour dire non au racisme et aux violences policières. Elle fait écho à celles qui secouent les États-Unis depuis près de deux semaines, après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, asphyxié lors d'une interpellation par un policier blanc.

Parmi les manifestants, beaucoup de jeunes, des ados, des étudiants venus dire leur envie de voir le monde changer. "C'est une cause qui me tient à cœur. Je suis noire, j'ai des frères et je me dis que ça pourrait leur arriver", raconte Thérésa, jeune diplômée en droit, qui explique qu'elle ne compte plus le nombre de fois où elle sent le regard pesant des vendeurs quand elle sort d'un magasin.

"Je me fais contrôler très régulièrement", raconte Belem Ahmed Alex. "Pendant le confinement par exemple, j'ai des collègues blancs qui n'ont jamais été contrôlés. Moi j'ai été contrôlé six fois, même à deux heures du matin, en allant au travail", poursuit le jeune boulanger, qui a pris le micro pendant la manifestation pour rendre hommage à George Floyd.

"Tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement les personnes racisées qui doivent se battre. Les personnes blanches ne sont pas confrontées à ça directement, mais elles font partie du problème car elles le perpétuent, elles le tolèrent ou alors elles ferment les yeux. Il faut tous qu'on déconstruise nos clichés pour qu'on puisse vivre dans une société apaisée et égalitaire", estime Jennifer.

Pour Corinne, membre du Réseau éducation sans frontières, il est important que tout le monde se mobilise, peu importe la couleur de sa peau. "Il est important de dire qu'on n'est pas comme ceux qui le font, qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a rien de normal là dedans, on ne cautionne pas ce que d'autres personnes blanches peuvent faire. Quelque soit la couleur de peau, la violence est interdite", explique-t-il, se réjouissant de voir des jeunes se mobiliser.

