Châteauroux : 45 salariés de Carrefour ont débrayé ce samedi matin

Vous les avez peut-être aperçus à l'entrée du magasin de Châteauroux ce samedi 24 septembre au petit matin. À l'ouverture de l'hypermarché Carrefour, certains salariés ont débrayé. Ils entendent ainsi montrer leur colère face à la direction du groupe alors que les négociations annuelles obligatoires sont sources de tensions avec les syndicats.

Un ras-le-bol général chez les salariés de Carrefour

Partout en France, les salariés du groupe Carrefour étaient appelés à la grève ce samedi. 45 d'entre eux ont monté un piquet de grève devant l'une des entrée de l'hypermarché du groupe à Châteauroux. Dans le petit groupe on parle de grilles de salaires difficiles à gravir, de manque de reconnaissance, de pénibilité au travail, de l'inflation. Si ils sont là aujourd'hui c'est à cause d'un ensemble de choses côté salaires et côté conditions de travail, un trop plein.

Il y a un ras-le-bol général confie l'un d'entre eux : "Il y a beaucoup de volumes de marchandises, il n'y a pas de remplacement d'effectifs, il n'y a pas d'aides de plus d'ajoutée. Sans compter qu'il faut répondre aux besoins des clients. Ça fait pas mal de charges de travail en fait. Moi, pour à peu près 35 heures par semaine, sur un mois je suis à peu près à 1 200 €". Parmi la clientèle matinale, certains s'arrêtent et viennent saluer le petit groupe comme Daniel "Ils ont raison, _je suis d'accord avec eux_, il faut que ça dure, qu'ils puissent avoir satisfaction sur les salaires plus élevés" confie le retraité.

Des salaires rattrapés par le SMIC

Pendant que l'inflation galope, près de 6% sur un an, les salaires chez Carrefour stagnent. Ils se font même rattraper par le Smic, qui lui est revalorisé en fonction de l'inflation, dénonce Sébastien Ramelet, délégué syndical Force Ouvrière. "En grande distribution, on peut estimer aujourd'hui qu'on fait peser énormément de choses sur les épaules des salariés. Au vu des salaires qui sont appliqués, ce n'est plus tenable" lance-t-il.

C'est presque se foutre un peu d'eux quand même- Sébastien Ramelet (Force Ouvrière)

La semaine dernière, lors des négociations annuelles obligatoires, la direction a proposé une augmentation de 2,5% et une prime de 100 euros :"c'est presque se foutre un peu d'eux quand même" réagit Sébastien Ramelet.

De son côté, la direction rappelle qu'en un an (depuis août 2021), elle a augmenté les salaires de 8,3 %. C'est plus que l'inflation et surtout plus, souligne t elle, que ses concurrents de la grande distribution. Elle explique également avoir revu à la hausse les prime d'intéressement et de participation.