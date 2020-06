Châteauroux : 700 manifestants pour défendre l'hôpital public et son personnel

Après les applaudissements aux fenêtres, la manifestation. Plusieurs syndicats appelaient ce mardi à manifester à Châteauroux comme un peu partout en France pour demander plus de moyens, pour l'hôpital public et son personnel. 700 personnes ont répondu à l'appel.

Des soignants, et des citoyens main dans la main pour défendre l'hôpital public et son personnel

Des milliers de français ont applaudi chaque soir les soignants durant le confinement, les syndicats les invitaient ce mardi à descendre dans la rue, cette fois, pour marquer un peu plus franchement leur soutien au personnel hospitalier, qui réclame plus de moyens depuis des mois.

Sud Santé appelle les français à sortir dans la rue après avoir applaudi à leur fenêtre © Radio France - Kévin Blondelle

700 manifestants ont ainsi répondu à l'appel à Châteauroux, avec un rendez-vous donné dans la cour du centre hospitalier pour aller jusqu'à la place de la République. Dans le cortège, des soignants comme Cécile, infirmière, qui regrette "le petit nombre de gens présents pour nous soutenir". Pourtant des dizaines de familles ont fait le déplacement, souvent avec les enfants. "On a besoin d'eux et ils ont besoin de moyens", explique une autre Cécile, qui elle n'est pas soignante. "En fait on les a applaudis, maintenant il faut être là, et il faut qu'Emmanuel Macron tienne ses promesses parce que la crise a montré qu'on a besoin d'un service hospitalier qui fonctionne".

Les représentants syndicaux, y compris d'autres secteurs d'activité se sont mobilisés en nombre © Radio France - Kévin Blondelle

Les syndicats espèrent à travers cette manifestation rappeler Emmanuel Macron à ses promesses, notamment concernant la prime de 1500 euros que les soignants mobilisés pendant l'épidémie n'ont pas encore perçue. C'est aussi l'occasion de se faire entendre alors que le "Ségur de la Santé" se tient en ce moment et que plusieurs syndicats réclament 300, voire pour certains 400 euros d'augmentation des salaires pour les infirmières, aides-soignants et pour les agents de service hospitalier.