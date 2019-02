Châteauroux : beaucoup de jeunes délaissent Facebook qui fête ses 15 ans

Le réseau social Facebook souffle ses 15 bougies ce lundi 4 février. Il compte plus de 2,3 milliards d'usagers à travers le monde mais il n'attire plus autant les jeunes.

Châteauroux, France

Facebook célèbre son 15ème anniversaire ce lundi 4 février. Le réseau social rapporte toujours car il a fait 22 milliards de dollars de bénéfices en 2018, ce qui fait 19 milliards d'euros. Pourtant au bout de 15 ans, les ados américains se détournent de Facebook. Ils préfèrent Instagram et Snapchat. Les utilisateurs de Facebook sont nombreux à avoir plus de 30, 40 et même 50 ans. C'est le cas aussi en France, et notamment à Châteauroux.

"Je ne suis pas sur Facebook. Je n'ai pas très envie d'y aller car mes parents y sont", explique Lisa, une jeune fille de 16 ans. Ses deux copines, elles, ont un profil mais elles y vont très rarement. Elles utilisent plus Instagram par exemple.

Nos amis ne vont plus sur Facebook, ils ne mettent plus rien donc il n'y a plus rien à regarder. C'est un effet en chaîne", Charlotte

En revanche, à partir de 30 ans et plus, les adultes se laissent séduire par le réseau social de Mark Zuckerberg. "J'y suis depuis cinq ans à peu près. C'est pour rester en contact avec mes enfants", souligne Maryline, 55 ans.

Je pense que Facebook maintenant, c'est plus pour les vieux!", Lydia, 40 ans

Lydia, elle, se sert de ce réseau social pour avoir des nouvelles de sa famille qui réside sur le continent africain.