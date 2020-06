Châteauroux : c'est officiel, l'Ekiden 36 est programmé pour le 8 novembre prochain

Les organisateurs confirment que l'Ekiden 36, course en relais, aura bien lieu le 8 novembre. Une épreuve "sans contraintes particulières". Seule une éventuelle dégradation de la situation sanitaire dans les mois qui viennent pourrait remettre en cause, la course cette année. Croisons les doigts !

Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de course à pied et de convivialité : l'Ekiden 36, disputé sur un parcours dans les rues de Châteauroux, aura bien lieu le 8 novembre. Le maire de Châteauroux et les adjoints concernés, ont reçu en mairie ce mercredi matin, les organisateurs de l'épreuve.

Contacté par France Bleu Berry, Patrice Soudy, le patron de l'Ekiden 36 confirme que l'épreuve aura bien lieu : " C'est un soulagement, même s'il faut relativiser dans le contexte social et sanitaire actuel. Mais c'est vrai, que ça fait plaisir : l'Ekiden, c'est un relais de la vie à la vie. En revanche, nous misons sur une évolution favorable de la situation sanitaire, car avec la mairie, nous voulons organiser un Ekiden sans contraintes particulières. Cela dit, on est pas des "jusqu'au-boutistes" : si la situation sanitaire doit se détériorer dans les semaines et mois qui viennent, on renoncera ; pas question de prendre le moindre risque pour les coureurs et les bénévoles. Et puis, on ne peut pas organiser une épreuve comme celle-ci dans un cadre sanitaire trop strict, c' est impossible et ça n'aurait plus la même saveur."

Le comité d'organisation va être amené à valider cette décision d'organiser l'épreuve, le 7 juillet prochain. Une fois constitué, le dossier sera ensuite transmis au comité départemental des courses hors-stade et aux autorités administratives.

Le parcours de l'édition 2020 devrait être pour une grande partie, celui de l'an dernier avec toutefois, quelques modfications .Il y a deux ans, 2 400 coureurs avaient participé à l'Ekiden 36 ; ils étaient plus de 2 000 l'an dernier. Patrice Soudy veut faire de l'édition 2020 une grande fête : "Je suis persuadé qu'il y aura un fort engouement car je suis certain, qu'il y aura une vraie envie des gens de se retrouver et de courir ensemble".

L'Ekiden est une course en relais. Chaque équipe, composée de 6 coureurs, doit couvrir la distance d'un marathon, soit 42,195 km.