Châteauroux : Chacun sa place pour le Premier mai

Ils s'étaient donné rendez-vous à la même heure, au même endroit... le face à face n'a pas manqué d'être tendu à Châteauroux entre les militants d'En Marche et ceux de la CGT, de FO ou encore du PCF qui se réunissaient pour la traditionnelle manifestation du Premier mai.

Ce sont d'abord les ballons européens qui ont afflué place de la République à Châteauroux. Badge "En Marche" ou "Macron président" à la poitrine, les militants du mouvement d'Emmanuel Macron se mettent en place.

Les partisans d'Emmanuel Macron étaient près de 150 à Châteauroux en ce premier mai © Radio France - Gaëlle Fontenit

Puis, quelques minutes plus tard, arrivent les drapeaux rouges de la CGT et de Fo, les paniers de muguet du PCF et les pancartes anticapitalistes du NPA.

Près de 300 manifestants de la CGT, FO, du NPA, de PCF ou encore d'EELV ont participé au traditionnel défilé du Premier mai à Châteauroux © Radio France - Gaëlle Fontenit

Le ton monte. Les syndicats prennent à parti les militants d'En Marche, les enjoignant de changer de site. "Nous ne voulons pas de récupération ! En Marche n'a rien à faire là ! Ils ne nous représentent pas ! Le premier mai, c'est pour les ouvriers, pas pour le patronat" s'énerve un militant FO. Une tentative de récupération dont se défendent les militants d'En marche : "On ne venait pas avec des drapeaux En Marche ! On est là pour dire qu'aujourd'hui, il y a une menace. Le FN. Et on voulait tous en tant que citoyens essayer d'y répondre. On a pensé, un peu naïvement peut être, qu'on allait se rassembler tous ensemble. Et bien non".

Les syndicats ont eu gain de cause. Ils ont obtenu que les militants d'En Marche change de site de rassemblement. Ils ont rejoins la Ligue des Droits de l'Homme et la CFDT à 100 mètres de là, place Jean-Jacques Rousseau tandis que la CGT et FO restaient place de la République. Ils étaient de part et d'autres 200 à 300 manifestants. Bref, chacun sa place...