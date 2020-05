Châteauroux : comment la distribution alimentaire s'organise pendant le déconfinement

Pendant le confinement, jusqu'à 672 familles ont bénéficié de la distribution alimentaire chaque semaine à Châteauroux. Une distribution alimentaire pour les foyers en difficulté qui a dû s'adapter pendant la crise du coronavirus. Quatre épidémies sociales ont stoppé leur activité pour protéger leurs bénévoles et leurs bénéficiaires, explique le Centre communal d'action sociale (CCAS) dans un communiqué.

Pour continuer à venir en aide aux plus démunis, le CCAS, la Banque alimentaire et les Restos du coeur se sont associés pour réaliser des distributions en commun, en respectant les mesures sanitaire contre l'épidémie de Covid-19. Ils ont été soutenus par la Croix Rouge, de la Protection Civile, de l’ACGCS, des Sauveteurs en Mer, du Secours Populaire et de Châteauroux Métropole.

Quelques changements depuis le début du déconfinement

Depuis le début du déconfinement et jusqu'au 1er juin, il y a quelques changements. Les Restos du coeur reprennent les distributions dans leurs centres habituels, sous forme de colis. Elles ont lieu les mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h au centre d'Anvaux. Pour le centre Vaugirard, c'est le mercredi de 9h à 11h et le jeudi de 9h à 11h30. Au centre Beaulieu, la distribution est maintenue dans la salle Madeleine Sologne (6-8 rue Max Mymans) le mercredi de 14h à 17h. Les Restos bébé reprennent leur activité salle Châteaubriand le lundi à 14h.

Pour les épiceries sociales, une distribution de colis est maintenue jusqu'à la fin du mois de mai. Pour les épiceries sociales "l'Envol" (salle Madeleine Sologne au 6-8 rue Max Hymans) et "Un G’est" (maison de quartier Est au 1 rue Jules Massenet), ce sera les mercredis 20 et 27 mai de 14h à 17h. Pour les épiceries sociales "Domifasol" (avenue François Mitterrand) et celle du Panier garni (centre socio-culturel Saint-Jean dans la rue Edith Piaf), ce sera mercredi 20 et jeudi 28 mai de 14h à 17h.

En raison du week-end de l'Ascension, toutes les distributions auront lieu le mercredi 20 mai à 14h aux lieux de distribution habituel. Le CCAS invite les bénéficiaires à porter un masque pendant les distributions et demande, si possible, à une seule personne par famille, et sans enfant, de venir. Les mesures de protection sont maintenues pendant les prochaines semaines : port de gants, masque, distanciation sociale, désinfection des tables de distribution...