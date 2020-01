Châteauroux dans le top 50 des villes où l'on vit le mieux

Châteauroux, France

Châteauroux fait partie du top 50 des villes où l'on vit le mieux, selon un classement publie dans le Journal du dimanche. La ville préfecture de l'Indre se classe 46ème dans ce classement qui fait la part belle aux villes moyennes.

Là où il fait bon vivre

Il s'agit du premier palmarès national, il est réalisé par l'association "Villes et villages où il fait bon vivre". Pour établir ce classement, 182 critères ont été retenus et classés en huit catégories : qualité de vie, sécurité, transports, commerces et services, santé, éducation, sports et loisirs, solidarité.

Les villes moyennes bien représentées

Ce top 50 met très largement en avant les villes moyennes (avec une population comprise entre 20 000 et 100 000 habitants). Ainsi Châteauroux se retrouve aux côtés de Bayonne (2e), Avignon (7e), Lorient (10e), Rodez (12e), Pau (23e) et Lannion (28e).

La tête du classement revient à Annecy.