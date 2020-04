Châteauroux : décès de Brigitte Flament, adjointe au maire, à l'âge de 57 ans

Elle était une figure de l'engagement de la Ville de Châteauroux pour les familles, les jeunes et la petite enfance. Brigitte Flament est décédée à l'âge de 57 ans des suites d'une longue maladie. "C'est avec une très grande tristesse que Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole, a appris le décès de Brigitte Flament samedi 11 avril", informe un communiqué de Châteauroux Métropole ce dimanche.

Elle était adjointe au maire déléguée à la Famille, la Petite enfance et la Jeunesse

Brigitte Flament était devenue conseillère municipale de Châteauroux en septembre 2012, sous la mandature de Jean-François Mayet. A l'arrivée de Gil Avérous à la tête de la mairie en 2014, Brigitte Flament devient adjointe au maire déléguée à la Famille, à la Petite enfance et à la Jeunesse. Une délégation qu'elle devait conserver depuis la réélection de Gil Avérous au premier tour des élections municipales.

Pour Gil Avérous, "Brigitte Flament était une adjointe reconnue pour sa profonde gentillesse, pour son écoute et pour sa grande force de travail sur les nombreux dossiers qu'elle défendait avec conviction". Le maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole salue avant tout "une amie fidèle et une femme engagée pour des causes qui lui étaient chères comme la place des jeunes dans notre société et la lutte contre les troubles de l’apprentissage qui touchent les enfants".

L’ensemble du Conseil municipal et les agents de la Ville s’associent à la douleur de son mari et de leurs deux enfants.