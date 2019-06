Châteauroux/Déols : première après-midi sécurité moto pour réapprendre les bons gestes dans l'Indre

Déols, France

Policiers, gendarmes et pompiers ont organisé une journée axée sur la sécurité pour les 2 roues au centre d'éducation routières de Châteauroux, ce samedi 22 juin . Au menu : 6 ateliers pour réapprendre les bons gestes à moto ou cyclomoteurs afin de conduire en toute sécurité. En effet, même si le nombre de morts sur la route baisse, ce sont les conducteurs à deux roues qui sont majoritairement victimes d'accidents mortels.

C'est la première fois que le département prend cette initiative.

Eddy Chambon, coordinateur sécurité routière de l'Indre rappelle : "Le nombre de morts sur la route est en baisse, c'est bien, mais ce sont les conducteurs de 2 roues les plus vulnérables : leur carrosserie, c'est eux. Ils ne représentent que 2% des usagers de la route mais 43% des blessés graves, et 23% parmi les tués. On a fait cette journée justement pour les sensibiliser et créer du lien entre nous et les motards."

Parmi les participants, beaucoup de passionnés de motos : Cédric a décroché son permis moto depuis 7 ans, mais il ne l'a pas conduit depuis l'hiver dernier : "Une petite remise à jour ne fait pas de mal !" sourit-il avant de remettre son casque sur la tête, direction un atelier pour s'entraîner à prendre des virages en toute sécurité.

Emmanuel conduit sa moto depuis 20 ans et malgré ces années de pratique il lui reste une faiblesse : "Les allures lentes, s'exclame-t-il, je ne roule que très peu en ville. Donc je vais travailler ça".

Les ateliers étaient axés autour de trois axes : la maniabilité (virages et allures), la sécurité (notamment avec les équipements adéquats pour se protéger), et la sécurité (port du casque, de gants).

En 2018, on a dénombré 3 248 tués sur les routes.