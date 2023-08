Châteauroux : derniers préparatifs avant le début du stage de danse Darc

Depuis plusieurs jours, à Belle-Isle, c'est un ballet de camionnettes. Les bénévoles du festival et du stage de danse Darc de Châteauroux travaillent dur pour que tout soit prêt lundi, date à laquelle plus de 600 stagiaires font leur arrivée. La fréquentation cette année s'annonce bonne. Les chapiteaux qui accueilleront certains cours de danse ont été installés, mais il reste encore quelques préparatifs à finir.

ⓘ Publicité

La météo capricieuse vient légèrement perturber les préparatifs

Les bénévoles doivent faire avec une météo très venteuse, ce qui perturbe légèrement certaines installations. Les chapiteaux sont arrimés à de gros blocs de béton, et les tapis à l'entrée sont lestés de petits sacs, pour ne pas s'envoler. La tempête Barbara a soufflé fort sur Châteauroux , avec des rafales de vent approchant les 99 km/h. "C'est une contrainte, et surtout une angoisse" reconnaît le directeur de Darc, Eric Bellet. Si les rafales montent au dessus de 100 km/h, cela peut poser difficulté en termes de sécurité. À priori, le pic de la tempête est passé, mais face à cette météo capricieuse, les bénévoles s'adaptent, notamment pour l'habillage des extérieurs : "là, on recule encore aujourd'hui, parce que vu les conditions atmosphériques, on ne peut rien faire (...) il y a encore du vent" explique ce jeudi Eric Bellet.

La météo ne freine pas totalement cela dit l'installation des équipements nécessaires pour le stage de danse. Ce jeudi, les tapis de danse étaient ainsi en train d'être installés; "il y a à peu près 1.200 mètres carrés de tapis de danse" précise le directeur du festival Darc, Eric Bellet.

Les chapiteaux sont lestés pour résister au vent qui a soufflé fort © Radio France - Manon Klein

Une fréquentation qui s'annonce bonne

Après deux années d'arrêt en raison du covid-19, le stage de danse Darc était revenu timidement l'année dernière. Le directeur, Eric Bellet, attend cette fois plus de monde : " l'année la plus fréquentée dans l'histoire de Darc, au niveau du stage, c'était 2019 . Et là je pense qu'on va sans doute dépasser le chiffre de 2019." Ce sont environ 650 stagiaires qui sont attendus, mais on sera fixé lundi matin, jour des inscriptions. Les cours démarreront à 15 heures, et dureront jusqu'au 19 août.