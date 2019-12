Châteauroux : des cadeaux distribués aux enfants malades hospitalisés

Châteauroux, France

Ils sont douze enfants a avoir eu droit à une surprise de Noël. Les plus jeunes ont à peine quelques semaines, le plus âgé a 11 ans.

Pour la troisième année consécutive, l'association Hope and Dream ("espoir et rêve") organise cet événement dans le service pédiatrique de Châteauroux. Le Père Noël, accompagné de Mickey, Minnie et Pluto, s'est rendu dans toutes les chambres pour offrir - c'était une surprise! - chocolats, peluches, casques audio et mini tracteurs.

Lilian n'en croit pas ses yeux quand il voit arriver ses gros cadeaux : l'association lui a offert une enceinte connectée et un casque audio bluetooth dernière génération. "C'était très impressionnant. Je sais pas ce que je vais faire de ces cadeaux tellement qu'ils sont gros!" plaisante le petit garçon.

Lilian, accompagné de son papa, est ravi de ses cadeaux. © Radio France - Béatrice Chot-Plassot

Si l'association Hope and dream peut offrir de si beaux cadeaux, c'est grâce aux dons qu'elle a reçu. "Nous diffusons des contenus de jeux vidéos sur internet et les personnes qui nous regardent nous font des dons si elles le veulent, explique Anthony Marchadier, président de l'association. Récemment, des routiers belges se sont cotisés et nous ont offert deux mille euros!"

Une générosité qui ravit Laurence Grillon-Pascaut, cadre au sein du service pédiatrique : "Etre à l’hôpital le 24 décembre, ce n'est pas un choix. Donc [ces cadeaux], ça adoucit un petit peu le fait d'être à l'hôpital."

L'association Hope and Dream et le service de pédiatrie de l’hôpital espèrent qu'ils pourront continuer encore longtemps à travailler main dans la main pour offrir un Noël aux enfants hospitalisés.