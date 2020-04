Châteauroux : des courses livrées à domicile pour les personnes isolées

En lien avec les moyennes et grandes surfaces, la ville de Châteauroux met en place un système de livraisons de courses à domicile pour les personnes âgées isolées de 70 ans et plus et pour les personnes handicapées non accompagnées. Le dispositif débutera à partir du lundi 6 avril. 622 personnes âgées isolées ont déjà été recensées à Châteauroux, dans le cadre du fichier des personnes vulnérables. Mais il est possible d'y ajouter les personnes qui bénéficient des réseaux de solidarité (clubs de quartier, Dosansol, Allons-Y Ensemble, Envie de causer, livres et moi…).

à lire aussi Bourges : un service de livraisons à domicile pour les personnes les plus fragiles

3 paniers-types compris entre une trentaine d'euros et 65 euros

Les personnes concernées devront passer commande auprès de l'Office des personnes à la retraite, au 02 54 34 47 37, du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 16h.

3 paniers-types seront proposés aux personnes vulnérables, pour des prix compris entre une trentaine d'euros jusqu'à 65 euros. Le paiement se fera obligatoirement par chèque, au moment où le livreur viendra poser la commande. La livraison en elle-même est totalement gratuite.

Les agents seront dotés d’équipements de protection (gants, masque, sur blouses…) et appliqueront des mesures strictes (distance de sécurité notamment). Il est demandé aux personnes livrées de se laver les mains avant et après la réception des marchandises et de préparer le chèque en amont.