C'est une initiative rare en France. La Ville de Châteauroux déploie des distributeurs de protections hygiéniques féminines gratuites dans les sanitaires de bâtiments et parkings publics.

Châteauroux : des distributeurs gratuits de serviettes hygiéniques dans des bâtiments et parkings publics

C'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public et à juste titre. Le coût des protections hygiéniques pour les femmes est élevé alors qu'elles sont essentielles à leur quotidien. Face à ce constat, la Ville de Châteauroux décide d'agir et lance le déploiement de distributeurs gratuits de protections hygiéniques féminines. Ils sont situés dans les sanitaires de bâtiments et de parkings publics.

Plusieurs sites sont déjà équipés à Châteauroux

Les deux sanitaires du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville et ceux des médiathèques Saint-Jean et Équinoxe sont déjà équipés de ces distributeurs. Au total, 17 bâtiments publics et trois toilettes publiques vont faire partie de ce dispositif sur l'ensemble de la ville de Châteauroux.

Ces serviettes hygiéniques sont en coton biologique, "le choix a été fait d’offrir, en libre-service, des serviettes hygiéniques de qualité à toutes les femmes quelle que soit leur situation sociale. Ces distributeurs permettent également d’éviter la stigmatisation des plus fragiles", souligne Imane Jbarra-Souni, adjointe au maire en charge des Affaires sociales, de la solidarité et de l'égalité femmes-hommes.