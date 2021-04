Châteauroux : des gendarmes de l'escadron mobile vont partir en mission en Nouvelle-Calédonie

Les gendarmes de l'escadron mobile 47/3 de Châteauroux se préparent avant le grand départ. À partir du 15 avril et jusqu'au 5 août, ils seront 72 à se rendre en mission en Nouvelle-Calédonie. Ils viendront en renfort à la gendarmerie territoriale et pourront être chargés d'opération de maintien de l'ordre. C'est un séjour de longue durée : trois mois et trois semaines au total. À leur arrivée à Nouméa, ils seront soumis à une période de quatorzaine en raison des mesures de précaution liées à l'épidémie de Covid-19.

La précédente mission en Outre-Mer de l'escadron de gendarmerie mobile 47/3 de Châteauroux avait eu lieu en Guyane, à Kourou.