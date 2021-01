Châteauroux : des kits d'urgence pour les femmes qui fuient des violences conjugales

En France, les signalements pour violences conjugales ont augmenté de 60% durant le second confinement. Une réalité effrayante qui prouve l'importance de poursuivre les efforts en matière de protection des femmes qui en sont victimes. À Châteauroux, pour la deuxième année, des kits d'urgence sont distribués pour venir en aide aux victimes dans les toutes premières heures après leur départ du domicile conjugal. "C'est souvent un départ qui n'est pas anticipé, qui se fait dans la précipitation. Ces femmes se retrouvent donc parfois sans rien. Grâce à ces kits, on leur donne de quoi tenir pendant quelques jours avant une prise en charge", souligne Emmanuelle Budan, directrice du Centre communal d'action sociale de Châteauroux.

Un peu de nourriture et des produits d'hygiène pour tenir le coup

50 kits d'urgence pour adulte ont été confectionnés pour 2021, c'est deux fois plus qu'en 2020. Il y a aussi 10 sacs pour des enfants de plus de un an et 10 sacs pour des nourrissons. Ils sont répartis à divers endroits où des femmes victimes de violences conjugales peuvent se présenter : à l'hôpital de Châteauroux, dans des hôtels, auprès de certaines associations...

Ces kits se veulent pratiques. "Il y a des produits d'hygiène, des masques, du gel hydroalcoolique, des biscuits", liste Marie Dominique Patureau-Demirand, vice-présidente de la Banque alimentaire de l'Indre. Autant de denrées alimentaires et de produits qui ont été récupérés pendant la collecte annuelle de la Banque Alimentaire de l'Indre, fin novembre.