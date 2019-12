Châteauroux : des motards distribuent des jouets aux enfants hospitalisés

Châteauroux, France

C'est un peu Noël en avance pour les enfants hospitalisés au service pédiatrie du centre hospitalier de Châteauroux. Ce jeudi 12 décembre a commencé la distribution de cadeaux récoltés par des motards, lors de la Route des Jouets. La septième édition, organisée le 26 octobre par l'association OBOT (One bike, one toy // Une moto, un jouet), avait permis de récolter plus de 1 500 jouets et un chèque de 5 000 euros.

Les parents sont tout aussi émus que les enfants. "C'est magnifique. Ça nous fait oublier un peu le quotidien de l'hôpital. Surtout qu'on ne s'y attendait pas du tout", explique David, le papa de Margot. Les cadeaux seront aussi distribués tout le reste de l'année, les jours d'anniversaires des enfants hospitalisés par exemple.

Bientôt des casques de réalité virtuelle pour "oublier" la douleur des soins

Le chèque de 5 000 euros va permettre à l'hôpital de Châteauroux de s'équiper de casques de réalité virtuelle. Les enfants pourront alors visionner des dessins animés pour ne pas faire attention à la douleur pendant des soins. "On va prendre le temps de trouver le bon modèle", explique le personnel de l'hôpital.