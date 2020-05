Plus de 200 agents de la ville de Châteauroux, de l'agglomération et du CCAS sont mobilisés depuis le 17 mars pour assurer la continuité du service public. Pour les remercier, la ville va leur verser une prime sous forme de bon d'achats ; un coup de pouce également à l'économie locale.

Châteauroux : des primes en bons d'achat pour plus de 200 agents mobilisés pendant la crise

« C’est un bon moyen de remercier nos agents, tout en contribuant à la reprise de l’activité commerciale " : Gil Aévrous, le maire de Châteauroux, va faire un geste appréciable à l'adresse des agents mobilisés pendant la crise pour ville, l'agglomération ou centre Communal d'Action Sociale . Ils travaillent dans les établissements qui accueillent les séniors, à la collecte des déchets, aux services techniques, aux espaces verts, dans les services administratifs ou encore à la scolarité...depuis l'entrée en vigueur du confinement, plus de 204 agents ont été et sont toujours mobilisés pour assurer la continuité du service public. Pour les remercier de leur engagement, le maire a décidé d'appliquer le principe d'une "prime Macron" qui viendra aussi soutenir le commerce local.

Une prime en bons d'achat jusqu'à 400 €

Les agents concernés vont recevoir des bons d’achat « Fédébon » qui sont acceptés chez plus de 750 commerçants et artisans du Berry, en particulier dans le département de l’Indre et à Châteauroux. Cela pourra représenter jusqu'à 400 € par agent. Le montant sera calculé en fonction du temps de présence de l’agent sur le terrain pendant la période du mardi 17 mars (début du confinement) au dimanche 10 mai. Les chèques seront remis aux agents dans la première quinzaine de juin.

Une enveloppe de 80 000 € pour soutenir l'économie locale

Pour ce geste et ce soutien à l'économie locale, la collectivité va consacrer une enveloppe totale de 80 000 euros. Une action menée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre et "Les boutiques de Châteauroux", l'association des commerçants de la ville : "Avec cette prime sous formes de chèques-cadeaux, il y a un impact 100% garanti" souligne le maire Gil Avérous