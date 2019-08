Châteauroux : deux circuits de BMX et de pumptrack vont être construits pour un montant total de 600 000 euros

Châteauroux, France

La Ville de Châteauroux va se doter de deux circuits de BMX et de pumptrack, un dérivé du premier sport cité. Le BMX est l'un des sports dont la popularité. Il consiste à sauter des bosses avec un vélo. Discipline olympique depuis les Jeux de Pékin en 2008, il compte de plus en plus de pratiquants. À Châteauroux, il y a deux clubs actuellement qui devraient fusionner dans les prochains mois. Au total, il y a environ 150 licenciés.

Une alternative au circuit des Tourneix qui n'est plus vraiment adapté

Actuellement, ils doivent se rendre sur le circuit des Tourneix, à Saint-Maur. C'est loin d'être pratique pour les jeunes et leurs parents. "C'est une belle réussite mais il arrive à saturation. Il est âgé dans sa conception et puis il était très loin. Pour les parents qui doivent emmener leurs enfants plusieurs fois par semaine, certains faisaient marche arrière à force", explique Romuald Chapuy, directeur général adjoint en charge des équipements publics de Châteauroux Métropole.

L'investissement est conséquent : 600 000 euros. "Ça va nous permettre d'avoir un équipement digne de ce nom. Ça sera beaucoup plus attractif", répond Marc Fleuret, adjoint aux sports à la mairie de Châteauroux. Ces deux futurs circuits pourront accueillir des compétitions régionales et nationales. Un joli coup de projecteur et une preuve de l'attractivité du site. "Quand on sait qu'une compétition régionale peut réunir jusqu'à 800 pilotes et leurs accompagnateurs, c'est un bonus pour notre attractivité", se réjouit Marc Fleuret.