Châteauroux : deux semaines de répit pour la petite Angela et sa famille

Grâce à la mobilisation des parents d'élèves de l'école primaire des Marins à Châteauroux, un hébergement d'urgence a été mis à la disposition d'Angela et de ses parents. Cette famille albanaise, sans papier, sera logée pendant deux semaines dans un centre d'accueil à Issoudun.

Les parents d'élèves de l'école primaire des Marins à Châteauroux, ont repris le combat. Ils s'étaient déjà mobilisés la semaine dernière. Ils s'étaient émus du sort d'Angela, une petite albanaise de 7 ans, scolarisée dans l'établissement, qui dormait à la rue depuis 10 jours avec ses parents en situation irrégulière.

Il y a sept jours, la mobilisation des parents d'élèves castelroussins avait payé : Angela et ses parents ont été hébergés pendant une semaine dans un centre d'hébergement d'urgence, mais leur séjour à pris fin ce vendredi. Angela et sa famille se sont retrouvées à la rue pour la deuxième fois.

Une vingtaine de parents et des motards

Rebelotte : les parents d'élèves ont de nouveau, manifestés. Vendredi soir, à la sortie des classes, une vingtaine de parents s'est rassemblée devant les locaux de "Solidarité accueil", au pied de la Préfecture de l'Indre. Ils ont été rejoints par un petit groupe de motards, cinq bikers sont venus apporter leur soutien à cette famille.

Des motards se sont joints aux parents. © Radio France - Marie-Audrey LAVAUD

Un hébergement pour deux semaines

Le groupe de "manifestants" a obtenu gain de cause : l'Etat accorde à Angela et sa famille, un hébergement d'urgence jusqu'au 23 juin, à Issoudun. La famille est mise à l'abri pendant deux semaines. La Préfecture a également proposé un rendez-vous avec la famille, afin de rouvrir un dossier "enfant-malade". Angela souffre d'une maladie génétique qui lui a fait perdre une partie de la vue et de l'audition.