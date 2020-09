Châteauroux : l'Ekiden est annulé à cause du Covid-19, rendez-vous le 7 novembre 2021

Les organisateurs de la course ont décidé d'annuler la 13e édition qui devait avoir lieu le 8 novembre, à cause de la crise sanitaire. La prochaine édition de l'Ekiden 36 Châteauroux aura donc lieu le 7 novembre 2021.

Les amateurs de course à pied le redoutait. L'Ekiden 36 Châteauroux est annulé à cause de l'épidémie de Covid-19 et de la crise sanitaire qui continue de toucher le pays. Le comité d'organisation de la course en relais s'est réuni ce mardi soir pour discuter de la situation et a décidé à l'unanimité d'annuler la 13e édition qui devait se tenir le 8 novembre.

En effet, l'événement réunit à chaque édition plusieurs centaines de participants. L'an dernier, plus de 320 équipes ont participé, ce qui fait plus de 1.900 coureurs, auxquels s'ajoutent les 130 bénévoles mobilisés le jour J. "Nous n'avons voulu prendre aucun risque, ni pour les bénévoles, ni pour les coureurs", explique Patrice Soudy, président du comité d'organisation de l'Ekiden.

La traditionnelle paëlla party est également annulée. "On n'imaginait pas organiser une course dans ces conditions, toutes les mesures sanitaires auraient dénaturé l'essence de la course, qui est quand même la convivialité", ajoute l'organisateur. Rendez-vous donc le 7 novembre 2021 pour la prochaine édition !

