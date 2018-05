Châteauroux, France

L'OM va-t-il créer l'exploit ? L'Olympique de Marseille affronte l'Atletico Madrid ce mercredi soir 20h45 à Lyon en finale de l'Europa League de football. Cela fait 25 ans que Marseille n'a pas eu de titre européen (depuis le trophée en Ligue des Champions en 93 face au Milan AC) et cela fait 14 ans que Marseille n'a pas joué de finale européenne.

Fans de l'OM depuis toujours

Le Witch Berry Pub est aux couleurs de l'OM... toute l'année (ou presque) © Radio France - Jonathan Landais

A Châteauroux, dans l'Indre, deux frères ont prévu de faire le voyage jusqu'à Lyon. Nicolas et Mathias Martinez, marseillais d'origine, sont installés à Châteauroux depuis six ans. Ils gèrent le Witch Berry Pub, un bar bien connu des castelroussins qui retransmet les matchs de foot. "Honnêtement, on est très, très stressés, on a toujours été pour l'OM depuis qu'on est tout petits, ça fait longtemps qu'on attend ça !". Ils rêvent de réitérer l'exploit de 93 quand l'OM a battu le Milan AC en finale de la Ligue des Champions. "Sur un match tout est possible... en 93 on n'était pas favoris face au Milan et pourtant on l'a emporté 1-0 (...) mais on a quand même la pression au ventre".

250 euros le billet

Mathias et son frère suivent la plupart des déplacements de l'OM. Ils ont dû débourser chacun 250 euros pour assister au match. "J'ai jamais mis 250 euros dans un billet de foot, mais _des finales on n'en vit pas tous les jours (...) on est passionnés de l'OM_", explique Mathias. "De toute façon victoire ou défaite, ça aura été une saison extraordinaire, il y a deux ans, on était à la ramasse totale... et là au bout de 1 an et demi de reprise, on se retrouve en finale d'une coupe européenne c'est vraiment extraordinaire".