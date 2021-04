Châteauroux gagne 10 places au classement des villes où il fait bon vivre

La vie serait plus douce à Châteauroux qu'à Antibes, Saint-Malo ou Grenoble ! En tout cas, c'est ce qu'affirme le classement 2021 de l'association des villes et villages où il fait bon vivre. La cité de Raoul se hisse à la 36e place, un bond de 10 places par rapport à 2020, année de son entrée au classement. La préfecture de l'Indre fait également son entrée dans le top 5 des villes moyennes de 20 000 à 50 000 habitants.

Châteauroux tient la dragée haute aux autres communes du Berry. Elle devance Bourges (128e), Déols (370e) et Vierzon (403e).

L'association s'appuie sur 183 critères de l'Insee et d'autres organismes étatiques pour classer les communes. Par ordre d'importance, on retrouve notamment la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité, les sports et loisirs, la couverture internet haut débit et très haut débit.