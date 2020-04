Châteauroux : l'agence postale communale du quartier Saint-Denis rouvre le 15 avril

Fermée depuis le début du confinement, l'agence postale communale de Châteauroux va rouvrir dans le quartier Saint-Denis à partir du mercredi 15 avril. Une réouverture partielle : l'agence sera ouverte chaque lundi, mercredi et vendredi avec une plage horaire réduite de 10h à 12h30.

Il sera possible d'acheter des timbres, de déposer des colis et des recommandés et de réaliser un retrait d'argent pour les titulaires d'un compte postal.

Les précautions de sécurité sanitaire seront drastiques. Seuls deux clients pourront entrer simultanément dans l'agence postale du quartier Saint-Denis. Et les agents seront équipés de masques, de gants, de gel hydroalcoolique. Un plexiglas sera posé sur le bureau pour assurer la protection de tous.