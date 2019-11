Châteauroux : l'agence postale communale du quartier Saint-Denis va ouvrir le mardi 3 décembre

Châteauroux, France

C'est le mardi 3 décembre prochain qu'ouvrira l'agence postale communale dans le quartier Saint-Denis à Châteauroux. Après la fermeture du bureau de poste en décembre 2018, le maire de Châteauroux Gil Avérous s'était engagé à expérimenter pendant 6 mois, la mise en place d'un point-relais postal chez un commerçant, en occurence dans un café. Mais cette expérience n'a pas été jugée concluante, et comme il s'y était engagé, le maire de la ville a annoncé dans le courant de l'été la création d'une agence postale communale. Celle-ci sera installée dans les locaux de l'ancien bureau de poste au 21 de la rue du 3e Régiment d'Aviation de Chasse. Deux agents municipaux se relaieront pour faire fonctionner cette agence qui apportera les mêmes services qu'un bureau de poste traditionnel. Les clients de la Banque Postale pourront même retirer jusqu'à 350 euros par semaine.

Mais dans cette agence postale communale, on pourra aussi réaliser certains actes administratifs avec une borne qui permettra d'entrer en contact avec les principales administrations. Il sera possible également d'anticiper certaines démarches administratives, comme par exemple la prise de rendez-vous en mairie pour l'établissement d'une carte d'identité ou d'un passeport. Une agence postale qui aura donc des allures de mairie annexe avec une plage horaire d'ouverture plus large que celle du bureau de poste fermé l'an dernier : on va passer de 27 à 28 heures d'amplitude horaire par semaine.

La ville va prendre à sa charge les coûts de personnel et les charges de fonctionnement du bureau ; en contrepartie, La Poste indemnisera la ville à hauteur de 1038 euros par mois, en plus d'une indemnité exceptionnelle d'installation d'un peu plus de 3 000 euros.

L'agence postale communale sera ouverte de 10h à 12 heures 30 du mardi au vendredi et de 9h à 12h le samedi matin. L'après midi, l'agence sera ouverte de 15h à 18h, tous les jours du lundi au vendredi.

Ce dossier sera abordé en conseil municipal ce mardi soir.