Châteauroux, France

A Châteauroux, une ancienne friche industrielle vient d'être comblée : l'ancien parking de l'usine KSB a laissé la place à un nouveau quartier résidentiel. De l'allée de Sagan au boulevard de la Valla s'étend désormais un ensemble de 47 logements sociaux gérés par l'OPAC 36 : 29 T2 et T3 dans des bâtiments semi-collectifs, 12 T3 et T4 en location et 6 pavillons en accession à la propriété. Ce programme illustre la volonté, portée par l'Etat et par la mairie, de dédensifier le tissu urbain. « Si on ne veut plus voir la population s’installer en périphérie, il faut qu’on ait du logement qui réponde à la demande des habitants » explique le maire Gil Avérous.

Plusieurs élus, dont Gil Avérous et Serge Descout, ont participé à l'inauguration de l'ensemble © Radio France - Sarah Tuchscherer

Du 1er étage de ce pavillon, on aperçoit la toiture en dents de scie de l'usine KSB © Radio France - Sarah Tuchscherer

L'espace, le maître-mot

L'architecte, Sylvie Pirès, a donc imaginé un lotissement où chaque logement a de l'espace, de vastes terrasses pour les appartements (pas plus de six par cage d'escalier) et des jardins avec pergolas pour les pavillons : « A Châteauroux, on dispose de foncier. C’est bien qu’on reste dans un schéma un peu provincial où l’on profite de la nature ». Le modèle des grands ensembles des années 60-70 a du plomb dans l'aile n'a plus les faveurs des élus, comme Gil Avérous : « Les grands ensembles ont concentré des populations défavorisées avec toutes les conséquences sociales et les incivilités qui peuvent être associées à ce regroupement de populations fragiles. On fait machine arrière aujourd’hui en favorisant la mixité ».

Faut-il pour autant pour autant considérer les grands ensembles comme obsolètes ? Pas forcément, répond le directeur général de l'OPAC 36, Pascal Longein : « Les logements de Beaulieu sont un bon exemple. Ce sont les loyers les plus bas du parc, avec les charges les plus basses. Ils remplissent une vraie mission sociale ». Selon Pascal Longein, il y a encore de la demande pour ce type de logements dès lors qu'ils sont en bon état.