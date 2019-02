Châteauroux : l'Etat va augmenter sa participation au financement de la scène nationale Équinoxe

Le maire de Châteauroux entendu par le gouvernement Gil Avérous avait dénoncé une iniquité de traitement pour le financement d'Équinoxe, la scène nationale de la métropole castelroussine.

L'État versait 150 000€ de moins par an comparé à ce qu'il attribuait aux autres scènes nationales. Cette différence va progressivement être corrigée. Le ministre de la Culture, Franck Riester, l'a confirmé au maire de Châteauroux.

L'Etat va augmenter sa participation progressivement : 20 000€ en plus cette année, 50 000€ en 2020 et 80 000€ en 2021. Les discussions reprendront dans trois ans. Le compte n'y est pas mais les discussions reprendront dans trois ans.

"C'est toujours mieux que rien puisque depuis des années on réclamait cette hausse de participation de l'État et on avait pas obtenu gain de cause" Gil Avérous maire de Châteauroux