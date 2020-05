Châteauroux : l'ouverture du centre aquatique Balsan'éo prévue à l'été 2021

L'information a été publiée sur la page Facebook de Châteauroux Métropole : le centre aquatique Balsan'éo devrait ouvrir à l'été 2021, "à la fin du premier semestre", précise Gil Avérous. Ce chantier a inévitablement pris du retard en raison des deux mois de confinement pendant lesquels les travaux ont été totalement interrompus. L'ouverture était initialement prévue pour l'été 2020 puis la fin d'année 2020. Il faudra attendre encore quelques mois de plus avant de profiter de cet équipement imposant qui va coûter plus de 33 millions d'euros. "Tous les espaces prennent forme : bassins d'apprentissage, sportif et ludique, l'espace balnéo et le bassin 50m extérieur", précise Châteauroux Métropole.

Le centre aquatique Balsan'éo pourra accueillir 1 500 personnes. Il sera équipé de deux bassins de natation en intérieur. L'un fera 25 mètres sur 25, l'autre sera un peu plus petit et dédié à l'apprentissage. Des compétitions régionales voire nationales pourront être accueillies. Et puis en extérieur, un bassin de 50 mètres de long est en train d'être construit. L'accent sera aussi mis sur le bien-être, avec plusieurs espaces saunas et hammam.

La première pierre du centre aquatique Balsan'éo avait été posée en juillet 2018. Un chantier emblématique du premier mandat de Gil Avérous comme maire de Châteauroux.