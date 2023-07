Châteauroux : la baignade est provisoirement interdite à Belle Isle

Le drapeau rouge est hissé sur la plage de Belle Isle à Châteauroux. Après des analyses de la qualité de l'eau réalisées par le laboratoire environnement hygiène de Carso, la mairie a décidé d'interdire la baignade dès ce mardi 4 juillet et jusqu'au jeudi 6. La Ville assure que "Tous les moyens sont mis en place afin d’assurer un retour à la normale le plus rapidement possible".

