Châteauroux : la chapelle Saint-Denis réhabilitée en logements avant les Jeux olympiques

Quelques ouvriers et les premiers camions sont déjà à pied d'œuvre sur le site de la chapelle Saint-Denis, à Châteauroux. À l'abandon depuis plus d'une vingtaine d'années, le lieu va avoir droit à une nouvelle vie. C'est ici que 25 logements vont être proposés dans le cadre des Jeux olympiques 2024. Des athlètes, délégations ou journalistes pourront être hébergés le temps de l'événement, car les épreuves de tir sportif vont se dérouler au centre national de La Martinerie . Ces logements seront ensuite utilisés comme appart-hôtel.

Des coursives extérieures vont être rajoutées au bâtiment pour isoler davantage les appartements - Mairie de Châteauroux

Pour le quartier, après la création d'une agence postale communale, c'est l'occasion de disposer d'un équipement supplémentaire, d'avoir davantage de dynamisme. "Sur le site de la chapelle Saint-Denis, on n'avait pas de projets. Ça fait trop longtemps que c'est à l'abandon. On attendait d'avoir une vraie opportunité pour en faire quelque chose de durable et utile pour le territoire", explique le maire castelroussin, Gil Avérous.

La chapelle servira de salle de réception pour des expositions ou des conférences © Radio France - Jérôme Collin

Le chantier, dont le prix avoisine les 10 millions d'euros, débute ce lundi. "La première phase est du curage et désamiantage. Les travaux vont vraiment commencer en avril et la livraison est prévue en juin 2024", précise Fabien Allard, assistant à la maîtrise d'ouvrage, de la société Crescendo Conseil. Tout le monde ici est conscient de l'enjeu majeur qui est de livrer le bâtiment pour juin 2024, un mois avant le début des épreuves de tir sportif le 27 juillet. "On ne peut pas se permettre de livrer en retard. C'est un projet ambitieux par l'ampleur des travaux et le timing", rappelle Gil Avérous, le maire de Châteauroux.

Cela fait près de 30 ans que le site de la chapelle Saint-Denis est à l'abandon © Radio France - Jérôme Collin

Les travaux sont conséquents. L'état du bâtiment est assez dégradé. La chapelle en elle-même va être conservée. Elle servira de lieu de réception pour des expositions ou des conférences. Les ailes, qui ont servi de logements pour des moines par le passé, vont être réhabilitées en logements. "Il y aura 13 studios et 12 appartements type T2. Sur ces 25 logements, 20 seront accessibles aux personnes handicapées", précise Gil Avérous.

"Dans les Jeux olympiques, il y a une notion d'héritage et de pérennité"

Ces hébergements vont évidemment être utilisés au-delà des Jeux olympiques. "C'est vraiment une offre supplémentaire pour l'agglomération, un produit qu'on n'avait pas pour les entreprises et les touristes. Il y a des gens qui travaillent à Châteauroux sans avoir les moyens de se payer un appartement ou un hôtel", explique le maire castelroussin.

Il y a beaucoup de travaux à effectuer à l'intérieur du site de la chapelle © Radio France - Jérôme Collin

Les jardins de la chapelle Saint-Denis deviendront à terme un square ouvert au public. L'idée est d'en faire un lieu de balade et de pause pour les Castelroussins qui souhaitent s'y reposer. Et un local à vélo sera aménagé. Il permettra aux locataires de passage de nettoyer leur vélo ou de le faire réparer en cas de besoin.