Châteauroux : accueil de jour prolongé pour les plus démunis mais la Croix-Rouge lance un appel aux dons

Depuis le 19 mars, un accueil de jour est proposé au gymnase de Belle-Isle à Châteauroux pour les personnes démunies et sans-abris. Il est prolongé au moins jusqu'au 5 avril. La Croix-Rouge a néanmoins besoin de gants et de gel hydroalcoolique pour mener toutes ses missions.

Les personnes sans domicile fixe font partie des plus à risques en pleine épidémie de coronavirus. Le Covid-19 gagne du terrain en Berry, avec désormais 8 décès dans l'Indre et 4 dans le Cher. À Châteauroux, la Croix-Rouge a mis en place un accueil de jour pour les plus démunis, en lien avec les services de la Ville de Châteauroux et de la préfecture de l'Indre.

Cet accueil est prolongé au moins jusqu'au dimanche 5 avril, avec une ouverture quotidienne du gymnase de Belle-Isle de 8h30 à 20h30.

Un appel aux dons de gants et de gel hydroalcoolique

Les personnes qui se rendent à cet accueil peuvent se doucher. Au moment d'entrer, elles ont l'obligation de se laver les mains et peuvent ensuite bénéficier de trois repas par jour. Des repas pris à table, avec 1,50 mètre de distance entre chaque chaise afin de respecter les distances sociales de sécurité.

Par ailleurs, la Croix-Rouge de l'Indre est également sollicitée pour renforcer les effectifs du SAMU ou des pompiers. Elle oeuvre également à ce que les gestes barrières soient respectés lors des distributions alimentaires coordonnées par le CCAS de Châteauroux. De nombreuses missions qui nécessitent des moyens de protection pour éviter d'être contaminé ou de contaminer. Un appel aux dons est donc lancé pour collecter des gants et du gel hydroalcoolique.

Si des volontaires souhaitent aider la Croix-Rouge, pour la logistique et la mise en place de ces actions, ils peuvent contacter la Direction Territoriale de l'Indre au 07 66 36 53 76.