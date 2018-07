Châteauroux, France

Il y aura bien une fan zone à Châteauroux pour suivre la demi-finale des Bleus au Mondial de football ! Après la qualification 2-0 de la France face à l'Uruguay, la demi-finale du mardi 10 juillet sera retransmise sur écran géant (5m76 x 3m20) sur le parvis d’Équinoxe. Le coup d'envoi sera donné à 20h depuis le stade de Saint-Pétersbourg en Russie.

Fouilles à l'entrée

L'entrée de la fan zone se fera uniquement par les rues Diderot et François Rabelais. Les accès au parvis d’Équinoxe côté avenue Charles de Gaulle, rue Paul-Louis Courier et rue de la République seront fermés pour des raisons de sécurité. Il y aura des fouilles à l'entrée. L'accès sera gratuit. La ville de Châteauroux annonce entre 1.500 et 2.000 places dans cette fan zone.

La ville avait annoncé initialement l'installation d'un écran géant au stade Gaston Petit, comme en juillet 2016 pour la demi-finale de l'Euro 2016, mais l'idée a été abandonnée pour ne pas endommager la nouvelle pelouse du stade. La location de l'écran a été faite à l'entreprise Cap 7 Média.