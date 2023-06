Châteauroux : la Saur installe des réacteurs aux ultraviolets pour traiter l'eau potable

À l'entrée du site de captage de l'eau du Montet, à Châteauroux, un énorme réacteur a été installé. Semblable à un réacteur d'avion, l'engin est branché aux réseaux de captage et peut traiter jusqu'à 1.200 m3 d'eau par heure. "L'eau arrive via ce tuyau et circule à l'intérieur du réacteur qui est équipé de 12 lampes à ultraviolets qui tuent les bactéries. C'est très rapide comme traitement", explique Benoist Basset, directeur d'exploitation de la Saur pour la région Centre-Val de Loire, l'entreprise qui gère la fourniture d'eau potable pour la commune.

Ensuite, l'eau traitée recevra une dose de chlore. "Nous allons pouvoir diminuer le traitement au chlore et donc le petit goût présent dans l'eau à Châteauroux. Mais nous ne le supprimerons pas complétement : le chlore, contrairement aux UV, continue à se distiller dans le réseau". Pour s'assurer de la bonne qualité de l'eau, des contrôles à distance sont effectués en permanence et des contrôles plus poussés ont lieu chaque semaine.

La nappe phréatique sur la zone de captage du Montet est située à faible profondeur © Radio France - Gaelle Fontenit

Une zone soumise aux risques de pollution

Si la zone de captage du Montet est ainsi particulièrement surveillée, c'est que, peu profonde, elle est davantage soumise aux risques de pollution. "En cas de grosses pluies, le sol est rapidement lessivé et tous les intrants versés dans les champs ces dernières décennies se retrouvent vite dans la nappe". Sans compter l'absence de tout-à-l'égout pour une partie des logements avoisinants. Or, cette zone de captage est la plus importante de l'agglomération. Elle fournit 80% de l'eau consommée à Châteauroux, "si nécessaire, elle est capable de fournir jusqu'à 2.000 m3 de l'heure".

Un réacteur similaire a été installé sur le captage de Chambon. Les deux zones sont connectées et capables de prendre le relais l'une de l'autre en cas de problème ou de travaux.