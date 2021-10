À Châteauroux, la vidéo verbalisation entre en action dans quelques jours

Si vous respectez scrupuleusement le code de la route et que vous ne vous garez pas n'importe comment, vous pouvez dormir tranquille. Pour les autres, qui font preuve d'incivilités, la vidéoverbalisation sera effective dans les tous prochains jours.

Si vous vous garez en double file, sur un trottoir ou sur un parking réservé aux handicapés, vous pourriez bien être "vidéo-verbalisés" dans les prochains jours. Une vidéo verbalisation qui va servir aussi à relever les infractions liées au stationnement dangereux ou gênant.

Avec 300 caméras, pour un peu plus de 43 000 habitants, Châteauroux est l'une des villes les plus surveillées de France

Les 300 caméras disséminées à Châteauroux, sur les axes en périphérie et en centre ville, permettront une verbalisation : "Par exemple, rue Victor Hugo, un véhicule mal stationné qui crée un bouchon et qui empêche une circulation fluide. Et bien là, le véhicule en question grâce, à nos caméras sera vidéoverbalisé " prévient le comandant Franck Boyer, le patron de la police Municipale Castelroussine.

Brice Tayon (à gauche) Maire Adjoint chargé de la sécurité et le commandant Franck Boyer, directeur de la police municipale Castelroussine. © Radio France - Sylvain ROGIE

Brice Tayon, maire adjoint chargé de la sécurité : "Plusieurs habitants nous ont fait part de stationnements gênants que nous avons aussi constatés."

Et les amandes seront directement transmises à Rennes. Le montant s'échelonnera de 35 à 135 euros. Mais pourquoi maintenant ? Est ce qu'il y a une recrudescence de mauvais comportements au volant en terme de stationnement ? : "Nous avons pris la décision de mettre en pratique la vidéoverbalisation car plusieurs habitants nous ont fait part de stationnements gênants et nous avons par nous mêmes constaté plusieurs ces stationnements gênants ou dangereux. L'objectif de la municipalité, c'est de faire en sorte que le comportement d'une minorité ne pourrisse plus la tranquillité d'une grande majorité" précise Brice Tayon, maire adjoint délégué à la sécurité.

Et comme les opérateurs de vidéo protectionsn'avaient pas le statut de policiers municipaux, ni celui d'agents de surveillance de la voie publique, il fallait qu'ils obtiennent une assermentation. C'est maintenant chose faite. En revanche, rien ne change si vous vous garez à Châteauroux. Vous devrez bien sûr passer par la case horodateur.

Mais attention, la vidéoverbalisation ne remplace pas les agents de surveillance de la voie publique. Ils sont toujours présents pour éviter que des voitures restent stationnées des heures ou des jours entiers à la même place de parking.