Châteauroux : la ville a accueilli pour la première fois l'assemblée générale du réseau des villes impériales

C'est une première pour Châteauroux, la préfecture de l'Indre recevait l'assemblée générale du réseau des Villes Impériales ce week-end. Une cinquantaine de représentants issus de 23 communes liées à l'histoire de Napoléon ou Napoléon III étaient présents.

Valençay future ville-partenaire du réseau des villes impériales ?

Pour Châteauroux qui a intégré ce réseau en 2018 c'est évidemment une grande fierté et aussi une opportunité touristique alors que ce réseau s'étend et se structure. Un réseau qui pourrait accueillir à terme une autre ville de l'Indre, Valençay, "en qualité de ville partenaire, au regard de son lien avec Talleyrand," précise Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de la communication de Châteauroux Métropole, maire de Levroux et promoteur de cette histoire impériale. "Nous serions deux villes de l'Indre à intégrer ce réseau. Et c'est bien parce que c'est vraiment une histoire, un patrimoine que nous faisons découvrir ici à Châteauroux, avec un parcours qui est dédié à ce passé napoléonien." Valençay est d'ailleurs déjà une des destinations des "week-ends légende impériale" proposés par le site de l'Office de Tourisme de Châteauroux Métropole

Atout touristique

Le parcours tissé par le réseau des Villes impériales a pour objectif de transmettre la légende napoléonienne dans sa globalité sans en omettre les passage les moins glorieux. Ainsi l'ile de Sainte-Hélène et la ville de Waterloo font partie du réseau des villes impériales. Un parcours qui a aussi, pour les communes concernées, un intérêt touristique. "Il y en a qui font le tour des villes impériales, souligne Alexis Rousseau-Jouhennet_, Ici à Châteauroux, nous leur faisons découvrir le château Raoul, lieu de naissance du général Bertrand, et le musée Bertrand, qui fut l'une de ses résidences._" Le général Bertrand, grand maréchal du palais, fut un proche parmi les proches, et fidèle parmi les fidèles de Napoléon l'accompagnant dans ses 2 exils et devenant l'un des légataires testamentaires de l'Empereur.

C'est dans le cadre du Musée Bertrand que l'Assemblée générale des villes impériales a désigné comme nouveau président Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye qui a d'ailleurs des points d'attache avec le Berry, notamment une résidence à Argenton-sur-Creuse.