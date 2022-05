Châteauroux lance un appel à parrainage pour accompagner des réfugiés ukrainiens

Ces derniers mois, plus d'une centaine de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre sont arrivés à Châteauroux. La mairie et la préfecture cherchent des volontaires pour contribuer à leur intégration.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, près de 120 réfugiés ont été accueillis à Châteauroux. Ces familles ont aujourd'hui des logements, mais se retrouvent bien souvent très seules, loin de leur culture et de leurs habitudes. Pour les aider à s'intégrer, la mairie de Châteauroux et la préfecture de l'Indre voudraient trouver une quarantaine de bénévoles qui accepteraient de parrainer ces réfugiés. "On ne parle pas là de les héberger ou de leur donner des cours de langue ! Il s'agit d'un parrainage amical. De faciliter l'intégration de ces familles en leur faisant partager la culture française. Faire en sorte qu'elles se sentent bienvenues" explique Jean-Yves Hugon, maire adjoint à Châteauroux.

Viviane Dupuy Christophe, directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, liste quelques idées : "Prendre l'apéritif ensemble, aller faire le marché puis cuisiner un plat, leur présenter un chef d'entreprise pour les aider dans leur recherche d'emplois... Ca peut aussi être une promenade, aller visiter la Brenne...". Ce n'est donc pas un engagement quotidien, mais davantage la construction d'une relation amicale.

Bien-sûr, il peut y avoir la barrière de la langue. Mais Jean-Yves Hugon veut rassurer : "Il y a plein d'outils comme Google Trad par exemple. Et puis on peut trouver une langue en commun, ou bien faire des gestes ! On s'en sort toujours... Et c'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture !"

Il faudrait une quarantaine de volontaires, domiciliés à Châteauroux ou dans l'agglomération. Si cela vous tente, vous pouvez laisser un message au secrétariat des maires adjoint de Châteauroux, au 02.54.08.35.39 - 02 54 08 34 39.