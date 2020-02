Châteauroux : l'association Droit au logement se mobilise pour un sans-abri

Châteauroux, France

Depuis plus de trois mois, toute la vie de Jocelyn est dans un chariot de courses. Ses affaires personnelles sont là. Il veille dessus précieusement. C'est tout ce qui lui reste, lui qui vit dans la rue depuis la fin du mois d'octobre à Châteauroux. À 40 ans, il cherche un emploi dans le domaine de la restauration ou de l'informatique. Mais impossible de trouver un travail depuis qu'il est sans-abri. Avec les 559 euros de RSA par mois, il a trouvé un appartement mais qui ne sera pas libre avant la fin du mois de mars. "Ça paraît un délai court pour quelqu'un qui a un toit au-dessus de la tête. Mais pour quelqu'un sans abri, c'est long. Chaque jour est une bataille, notre moral en prend un coup. C'est surtout une fatigue morale", explique Jocelyn, qui préfère être pris en photo de dos.

Pas assez de solutions d'hébergement d'urgence dans l'Indre ?

Début février, en appelant le 115, il a pu dormir une dizaine de nuits à l'hôtel à Châteauroux. Mais pas davantage. Et c'est la seule fois qu'il a été pris en charge en trois mois, assure-t-il. De son côté, la préfecture de l'Indre indique que l'homme est connu des services sociaux depuis plusieurs années. Jocelyn refuserait régulièrement les propositions d'hébergement d'urgence qui lui sont faites. "J'ai eu refus sur refus. Vu ma situation, je devrais être prioritaire pour avoir un logement social. Toute la journée, je fais des démarches. Tout le monde me dit qu'on ne peut rien pour moi. C'est très frustrant, tout le monde se renvoie la balle", explique de son côté Jocelyn.

L'association Droit au logement dans l'Indre apporte son soutien à cet homme de 40 ans. "Il n'y a aucune anticipation, tout se fait au jour le jour, au cas par cas. On donne quelques nuitées à gauche à droite et puis il faut s'occuper d'autres personnes, donc on les remet à la rue sans avoir résolu la situation", déplore Nicolas, membre de l'association. "On dénonce un refus de jouer le jeu de la part des bailleurs. Ils reçoivent pourtant des deniers publics et ont pour mission de mettre les gens à l'abri et de les sortir de la rue. On signale toujours les mêmes problèmes depuis huit ans à la préfecture de l'Indre. Selon nous, il y a une absence de volonté qui va de pair avec une absence de moyens", ajoute-t-il.

Une nouvelle solution d'urgence a été trouvée pour Jocelyn. Il va passer les deux prochaines nuits dans un abri de nuit à Vatan. Mais rien de plus pour la suite.